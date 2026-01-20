大分県大分市佐賀関で発生した火災について県庁で、20日被災者への支援策を検討する会議が開かれコミュニティー維持のためNPO法人などに最大100万円の補助金を出すことが決まりました。 大分市佐賀関 2025年11月に大分市佐賀関で発生した大規模火災。これまで焼けた建物の数は187棟とされていましたが、罹災証明の申請や消防の現地調査に基づき194棟に増えました。 また、焼損面積も延焼した離島を含んで