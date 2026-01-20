20日は二十四節気の一つ「大寒」で1年で最も寒いころとされています。 これに合わせるように20日から流れ込んでいる寒波が長期間居座り週末まで寒い日が長く続きそうです。 大分駅前 ◆TOS渡辺一平記者「午後3時のJR大分駅前です。日は照っていますが、時折冷たい風が吹いていて寒いです」 寒気が流れ込み始めた県内。冬型の気圧配置も強まっていて寒くなっています。 各地の最高気温は10度前後でしたが、ほと