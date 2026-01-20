贈呈式 日本テレビ系列で2025年8月に放送された24時間テレビで、大分県内のイオングループに寄せられた募金がTOSに贈られました。 大分市のTOS本社では20日、贈呈式が行われ、イオン九州の赤木正彦常務が帯刀康宏取締役に募金やチャリティーTシャツの収益金あわせておよそ550万円の目録を手渡しました。 今回の24時間テレビでは全国から約19億5900万円の善意が寄せられ、これは過去2番目に多い金額となってい