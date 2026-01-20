中小企業が開発した新商品やサービスをPRする発表会が20日大分県大分市で開かれました。 この発表会は大分商工会議所が年2回開催しているもので、今回は不動産や食品製造会社など大分市内の10の企業が参加しました。 IT企業「ラムダシステム」が開発スマホ向け通信アプリ こちらはIT企業の「ラムダシステム」が開発したスマートフォン向けの通信アプリです。 普段からメッセージのやりとりで