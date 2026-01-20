BOATRACE振興会は20日、篠崎仁志（38＝福岡）を「ゴールデンレーサー賞」に認定したと発表した。篠崎は17日の芦屋G1・73周年記念で優勝戦に進出してBOATRACE振興会会長賞メダルを獲得。これによりゴールデンレーサー賞の認定基準1＝BOATRACE振興会会長賞メダルを24個以上獲得2＝GRANDE5優勝戦におけるBOATRACE振興会会長賞の1着から3着までのメダルを3個以上獲得をともに達成した。BOATRACE振興会は19日に篠崎が認定基準の