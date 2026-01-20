北海道占冠村の「星野リゾートトマム」で営業が始まった氷で造られたホテルの室内。今シーズンは既に予約で満室となっている＝20日午後北海道占冠村の「星野リゾートトマム」で20日、つぎめのない1枚の氷で造られたドーム状のホテルや教会の営業が始まった。冬の風物詩で、外に設置された気温計が氷点下約10度を指す中、渡辺巌総支配人は「体験を通じて寒さを楽しんでほしい」と話した。氷でできたドームが並ぶ「アイスヴ