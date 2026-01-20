サイバー攻撃によるシステム障害が発生した事務用品通販大手のアスクルは２０日、個人向けサービス「ＬＯＨＡＣＯ（ロハコ）」で注文受け付けを再開した。昨年１０月の障害発生後、同社の通販サービスが３か月ぶりに全て再開したことになる。ロハコでの商品の出荷は２１日から行う。最短で翌日配送が可能となり、通常のサービスに戻るとしている。アスクルは公式サイトで「長期間にわたり多大なるご不便とご心配をおかけいたし