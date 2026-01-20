お笑いコンビ、フットボールアワー岩尾望（50）が、19日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。若手時代の懐事情を明かした。フットボールアワー結成前に組んでいたコンビ時代の給料を「1カ月でもらっても数万。3万超えたら多いな！って思ったぐらいのレベル」と明かした。しかし「実家やから食うに困ったことはない」とし、「1人っ子で親が甘やかしてくれてたからか、小っちゃい時からも