1月18日（日）の『有吉クイズ』では、ロケ中にお互いに気になったことなどをスマホにメモし合う人気企画「メモドライブ」の後編が放送された。初めて男女混合メンバーでおこなわれた今回。かつてないほど楽しい雰囲気だった車内から一転、バーベキューでは地獄のようなギスギスした空気に…。【映像】男性陣の態度にガチギレする熊元プロレスイワクラ（蛙亭）、蓮見翔（ダウ90000）、渡辺隆（錦鯉）、兼近大樹（EXIT）、熊元プロレ