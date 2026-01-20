牛角は、2026年1月21日から、平日限定のグランドメニュー「焼肉酒場セット」を販売します。期間限定で好評、平日限定のグランドメニューに25年11月に期間限定で販売し、想定の約1.4倍の注文人数を記録したという「焼肉酒場セット」が、いよいよ平日限定のグランドメニューとして登場します。11月に実施した際の「2時間飲み放題」における飲料の注文数は、1人あたり平均6杯だったそうです。お酒好きの人はこの「焼肉酒場セット」を