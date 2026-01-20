2月8日に決まった衆議院の解散総選挙。愛知県犬山市では、投票日が大型イベントと重なり対応に追われるなど、「超短期決戦」の影響が自治体や現場に広がっています。 ■マラソンの交通規制で投票所が…“突然の解散”に混乱 1月27日の衆院選公示を前に、犬山市役所では、投票所で使う備品の確認などを急ピッチで進めています。 犬山市役所総務課の課長：「投票所で使うキットです。選挙前になると、こちら