６月に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）に向け、元日本代表MFの長谷部誠氏が日本代表コーチングスタッフとしての活動を強化する。20日、アイントラハト・フランクフルトのリリース「長谷部誠の一時的な不在について」で判明した。2024年８月からフランクフルトU−21と日本代表コーチを兼任している長谷部氏だが、今後はU−21チームから離脱して日本代表での活動をさらに本格化。並行してDFB（ドイツサッカー連盟）Aライセ