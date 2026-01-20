国務院報道弁公室が1月20日に開いた記者会見において、中国国家発展改革委員会資源節約・環境保護司の王善成司長は、「今年の『両新』政策の計画が発表された。この政策の支援範囲、補助金基準、実施の枠組みをさらに適正化し、消費財の買い替えを促進するため、超長期特別国債625億元（約1兆4200億円）の第1弾が速やかに割り当てられた」と語りました。「両新」政策とは、大規模設備の更新と消費財の買い替えを柱とする経済刺激策