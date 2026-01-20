中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）東京特派員が20日に入手した情報によると、東京上野動物園で飼育されているジャイアントパンダの「シャオシャオ（暁暁）」と「レイレイ（蕾蕾）」が、1月27日に動物園を離れ、空路で中国に返還されることが決まりました。「シャオシャオ」と「レイレイ」が公開されるのは2026年1月25日が最後となります。「シャオシャオ」と「レイレイ」は2024年9月に中国に返還されたリーリ