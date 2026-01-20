業者間で取引された新米の平均取引価格が、2か月連続の下落となりました。農林水産省によりますと、昨年12月に集荷業者と卸売業者などの間で取引された新米の取引価格は、全銘柄の平均で玄米60キログラムあたり前の月より418円マイナスの3万6075円でした。2か月連続の下落で、昨年10月からはおよそ1000円下がっています。業者間の平均取引価格が下がった原因について、農水省は、十分な供給を背景に新潟産コシヒカリなどの主要銘柄