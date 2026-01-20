行方不明の機体 見つかる 1月20日、熊本県阿蘇市で「阿蘇カドリー・ドミニオン」を出発した遊覧ヘリコプターが行方不明になっています。 【写真を見る】大破した機体 警察によりますと、午後4時10分ごろ、阿蘇中岳の第1火口内の北側で「ヘリの機体のようなもの」を発見し、地上からも捜索隊が発見したということです。機体は大破しているとみられます。 ヘリを運航する匠航空などによりますと、行方不明になったヘ