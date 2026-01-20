次期衆議院選挙について、国民民主党県連は20日、午後5時から緊急の会議を開き、大分1区に県連の政策委員を務める40代男性を独自候補として擁立することを決定しました。 【写真を見る】次期衆院選・大分1区に国民民主党が独自候補擁立40代男性の擁立を緊急決定 高市総理は23日に衆議院を解散し、衆議院選挙を27日公示、2月8日投票の日程で実施すると表明しました。超短期決戦となる次期衆院選に向けて県内でも各政党の動きが