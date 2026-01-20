高市総理の衆議院解散の表明を受け、選挙への準備が加速しています。 【写真を見る】【衆議院選挙】準備加速 立候補予定者説明会熊本 高市総理の解散表明から一夜明け、熊本市内のホテルでは立候補予定者への説明会が開かれました。 まだ候補者を擁立していない政党を含め、14の陣営が参加した説明会では、県選挙管理委員会や県警の担当者が、選挙での禁止事項や選挙公報のルールなどを説明しました。 熊本県選挙管理