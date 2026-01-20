スーパーフードの加工品や公道を走行可能なミニカーなど、中小企業が考案した新しい商品やサービスの発表会が大分市で開かれました。 【写真を見る】「スーパーフード」や「EVミニカー」も中小企業10社が自慢の新商品を合同発表大分 大分商工会議所は、大企業に比べて情報発信力の弱い中小企業や、小規模事業者の広報の場として、定期的に合同発表会を開催しています