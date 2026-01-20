熊本県阿蘇市で、行方不明となっている遊覧飛行ヘリと似たような機体が阿蘇中岳の火口付近で見つかりました。【映像】現場の様子警察などによりますと行方が分からなくなっているのは阿蘇市のレジャー施設を離陸した遊覧飛行ヘリです。台湾から来たとみられる観光客の男女2人と60代の男性パイロットの3人が乗っていて、午前11時ごろに客のスマートフォンの自動衝撃通報から強い衝撃を感知したと消防に通報がありました。警察