1月19日、『月曜から夜ふかし』（日本テレビ）の街頭インタビュー企画に登場した男性が、Xで話題となった。ほかの人のインタビューが終わるのを待ち構えていたその男性は、スタッフに対し、毎週『夜ふかし』を見ているとアピール。「ずっと待っていたんですよ。取材が終わるの」と話し始めた。男性は自身のスマホを見せながら「奥さん、知ってます？」と切り出し、スタッフから「知りません」と言われると、「奥さん、足立梨