男は起訴内容を認めました。20日に金沢地裁で開かれた覚せい剤取締法違反などの罪に問われている、大阪市淀川区の39歳の被告の初公判。起訴状によりますと、この被告は少なくとも21回に渡り、石川県内などで覚せい剤などを密売し、自身も覚せい剤を摂取したなどとされています。この日の初公判で、被告は「間違いありません」と起訴内容を認めました。検察と弁護側は起訴内容は争わず、どの程度の量刑を課すべきなのかが争点となっ