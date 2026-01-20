Image: Superintendence of Archaeology, Fine Arts and Landscape of Salerno and Avellino 2025年2月6日の記事を編集して再掲載しています。遺跡とかお宝、一度は掘り当ててみたい気はする。地下に埋設されたパイプラインの保守点検工事中に、何千年も前の歴史を掘り返してしまったらどうします？工事中に遺跡を発見実はこれ、リアルに起こったことなんですよ。イタリアのナポリ南部に位置