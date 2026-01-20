【「葬送のフリーレン 第2期」第2話】 1月23日23時～ 放送予定 TVアニメ「葬送のフリーレン 第2期」第2話「南の勇者」の先行場面カットとあらすじが公開された。放送時間は1月23日23時より。 1月16日より第2期の放送がスタートしたTVアニメ「葬送のフリーレン」。第2話では井上和彦さんが声を演じる南の勇者が登場し、彼とフリーレンとのやり取りなどが