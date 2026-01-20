DOMOTO・堂本光一と俳優・井上芳雄の2人旅に密着した番組『堂本光一×井上芳雄INTERMISSION(インターミッション)』が、Huluで3月7日から独占配信される(毎週土曜0:00新エピソード配信、全6話／日本テレビで3月7日深夜にダイジェスト版放送)。(左から)堂本光一、井上芳雄2018に年ミュージカル『ナイツ・テイル-騎士物語-』で初共演し、その後もプライベートで交流を続ける堂本と井上。そんな2人が今回の旅先に選んだのは、イギリス