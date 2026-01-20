【モデルプレス＝2026/01/20】株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービスLemino（R）では、3月20日にオンライン限定で開催される、歌い手・きんときのソロデビュー1周年記念オンラインライブ「きんとき 〜1st Anniversary オンライン LIVE〜」を独占生配信することが決定した。【写真】まふまふ＆luzさんのコラボ動画◆きんときソロデビュー1周年記念ライブ、Leminoで独占生配信決定きんときは、元White Tails（ワイテルズ）メ