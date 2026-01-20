優しい兄猫のご飯をつまみ食いしてしまったという弟猫。すると、兄猫の態度が豹変して...？まさかの展開が面白すぎると反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で61万回表示を突破し、「食いもんの恨みは恐ろしい」「顔w必死すぎて可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。 【写真：兄猫のごはんをつまみ食いして『追いかけられる弟猫』→表情を見ると…「可愛すぎて悶絶ｗｗ」まさかの光景】