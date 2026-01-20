ミュージカル『星影の人』−沖田総司・まぼろしの青春− ミュージカル『星影の人』−沖田総司・まぼろしの青春−が、2026年11月に東京・東京国際フォーラム ホールＣ、12月に大阪・ＳｋｙシアターＭＢＳに続き、長野、静岡、愛知での上演が決定した。本作は、1976年に作・演出柴田侑宏により宝塚歌劇雪組にて初演。新選組の中でも殆ど語り継がれていない沖田総司の恋に焦点を当て、幕末の京都を舞台に芸妓・玉勇と