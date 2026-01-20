◆第３１回プロキオンＳ・Ｇ２（１月２５日、京都競馬場・ダート１８００メートル）＝２０日、美浦トレセンペイシャエス（牡７歳、美浦・小西一男厩舎、父エスポワールシチー）を送り出す小西一男調教師は今春で定年引退を迎える。「（重賞を使うのは）最後かな」と笑うが、勝てばフェブラリーＳの優先出走権が与えられる。「昨年は賞金（不足）で出られなかったので」と振り返ったＧ１に向けて結果が欲しい一戦だ。前走のレー