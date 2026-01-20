1月20日は、二十四節気の1つ「大寒」です。高知市の種崎海岸では、若手神職などによる恒例の「大寒みよぎ」が行われました。1年のうちでもっとも寒い時季とされる「大寒」です。高知市の種崎海岸では、冷たい風が吹き付けるなか、高知県内の若手神職でつくる県神道青年会のメンバーなど18人が、恒例の「大寒みそぎ」を行いました。海にはいりながら身を清めて穢れを払い、無病息災や災害の復興を祈りました。20日の高知市の