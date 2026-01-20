9人組グループ・Snow Manの佐久間大介と声優の三森すずこが、映画『白蛇：浮生 〜巡りめぐる運命の赤い糸〜』の公開を記念し、25日に放送されるTOKYO MXの特別番組「映画『白蛇：浮生 〜巡りめぐる運命の赤い糸〜』公開記念スペシャル」（後7：00）に出演する。【集合カット】和傘を開き…ムードあふれる武内駿輔、佐久間大介、三森すずこ、佐倉綾音2021年に大ヒットを記録したアニメ映画『白蛇：縁起』の続編となる『白蛇：浮