アニメ映画『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』（2026年2月27日公開）の場面カットが大量に解禁された。主人公リムル（CV 岡咲美保）ほか、ゴブタ（CV 泊 明日菜）、ゾドン（CV 堂本光一）、ユラ（CV 大西沙織）、ジース（CV 遊佐浩二）、ミオ（CV 小坂菜緒【日向坂46】、ヨリ（CV 藤嶌果歩【日向坂46】）などの姿が明らかになった。【画像】際どい衣装のシオンたち！堂本光一が演じるキャラなど『転スラ』場面カ