東京・町田市で2025年9月、76歳の女性が殺害された事件で、東京地検立川支部はきょう、逮捕されていた41歳の男を殺人などの罪で起訴しました。殺人と銃刀法違反の罪で起訴されたのは、東京・町田市の派遣社員・桑野浩太被告（41）です。東京地検立川支部によりますと、桑野被告は2025年9月30日、町田市にあるマンションの外階段で、買い物帰りだった秋江千津子さん（当時76）の腹などを包丁で複数回刺して殺害した罪に問われていま