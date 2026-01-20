テレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期の第2話（通算30話）あらすじ＆場面カットが公開された。キャスト発表で大きな話題を呼んだ、井上和彦が演じる“南の勇者”が登場する。【画像】フリーレン本気の戦闘シーン！南の勇者と出会った時…公開された場面カット北側諸国の村で勇者の像を磨く依頼を受けたフリーレンたち。その像はヒンメルのものではなく、かつて人類最強と謳われた“南の勇者”の像だった。フリーレンは“南の