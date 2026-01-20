アメリカの第2次トランプ政権発足から20日で1年となったことを受け、中国外務省の報道官はアメリカと中国の関係について「全体としては安定を実現した」とする見方を示しました。中国外務省の郭嘉昆報道官は20日の記者会見で、この1年間の米中関係について「浮き沈みや紆余曲折を経ながら全体としては安定を実現した」とする見方を示したうえで、「これは両国国民の共通の利益にかなうとともに、国際社会の共通の期待にも応えるも