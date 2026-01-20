TBSの近藤夏子アナウンサー（29）が20日、自身のインスタグラムを更新し、結婚式でのお色直しのドレス姿を披露した。近藤アナは24年10月に大学同級生の男性との結婚を報告。昨年11月13日に第1子妊娠を発表し、同26日から育休に入り今年1月末が出産予定日であることを明かしている。19日までの投稿で昨年結婚式を行い、ウエディングドレス姿を披露していた近藤アナ。「お色直しは真っ赤なドレス」と赤のドレス姿を披露した。