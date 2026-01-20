フィリップ・モリス・ジャパンは２０日、４月のたばこ税増税に合わせて、たばこ計６６銘柄の値上げを財務省に申請したと発表した。認可されれば、４月１日から値上げする。対象は、紙巻きたばこ１６銘柄と加熱式たばこ５０銘柄。紙巻きの「マールボロ」シリーズは６００円から６２０円に、加熱式で「アイコス」用の「テリア」シリーズは５８０円から６２０円に、「センティア」シリーズは５３０円から５７０円になる。