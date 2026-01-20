1月13日に長岡市の住宅で起きた強盗事件で20日、70代の男が逮捕されました。男は容疑を認めています。強盗の容疑で逮捕されたのは長岡市の渡辺康廣容疑者・76歳です。警察によりますと1月13日、長岡市笹崎の住宅に押し入りこの家に住む70代の女性に包丁を突きつけ現金4万円を奪った疑いがもたれています。その後逃走していましたが20日午後5時に逮捕されました。防犯カメラなどの捜査から容疑者が浮上し自供したことから逮捕に至っ