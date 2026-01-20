三島食品は新製品「ひでき」を発売した。看板商品の「ゆかり」をはじめとする、人の名前のようなシリーズも今回が10品目。「ひでき」はひじきを原料に、醤油や昆布エキスで味付けした混ぜご飯の素。ご飯のほか、白和えやパスタ、玉子焼きなどに調味料としても使える。末貞操社長はひじきを素材にした理由について、「海藻のブームが続き、わかめや海苔も人気だ。乾燥のひじきはあるが、いつでも使える味付けのひじきはなく、ニ