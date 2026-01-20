現在、全国28局にて放送中のTVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』第3話「刑罰：ゼワン＝ガン坑道制圧先導 2」のあらすじと先行場面カット、スタッフ情報が公開された。 参考：『勇者刑に処す』ノンクレジット主題歌映像公開SPYAIRのサインが当たるキャンペーンも ロケット商会による小説『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』をTVアニメ化する本作。“勇者”という刑罰を科された罪人――