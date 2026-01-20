受験シーズンが本格化しています。 【写真を見る】山形県公立高校入試新たに導入された前期試験行われる内定者は試験の9日後発表 山形県内の公立高校では、今年の試験から新たに導入された前期選抜がきょう行われました。 来年度入学する生徒の入学試験は前期・後期の二回に分けて行われます。前期選抜は学校ごとに面接や作文などの受験科目を設定し、今日か来月３日の日程で行われます。 後期選抜は、これまでの一