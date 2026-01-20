次の選挙で話題となっている、食料品の消費税0%。スーパーでの買い物も大きく変わるかもしれません。 【写真を見る】｢ポップ4000枚の張り替え｣｢設備投資に数百万｣ “食料品の消費税0%”に消費者は期待も… 現場は｢準備期間を設けて｣ （小川実桜アナウンサー）「例えば、きょう（1月20日）大根は税抜1本128円ですが、税込139円。この税込の表示もなくなるかもしれませんね」 高市総理が公約に盛り込むことを発