３６年ぶりの真冬の選挙に、自治体の準備が急ピッチで進められています。短期決戦となる今回の衆院選。札幌市選挙管理委員会は設置場所の除雪が間に合わないなどとして、選挙ポスターの掲示板を６割以上削減します。さらに、解散表明から公示までの期間が短いため、投票所案内はがきの送付準備が遅れていて、期日前投票初日の１月２８日までに届かない人が多くなる見通しです。なお、はがきが届かなかった人も投票所で氏名や