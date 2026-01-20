27日公示、2月8日投開票の超短期決戦となる衆議院選挙、石川県内の選挙区の情勢です。石川1区（金沢市）の有権者「興味はありますね、やっぱり。ガソリン税とかも一気に下がったりして、そういうニュース見るとやっぱり自分から情報見に行きたくはなりますよね」石川2区（小松市・加賀市・野々市市など）の有権者「あります。大いにあります。高市さんが自分の議員さんの力で議員さんを集めて高市さんが政権を進めていくのは賛成で