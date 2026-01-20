任期満了に伴う石川県穴水町の町長選挙が20日告示され、現職の吉村光輝さんが無投票で2期目の当選を決めました。穴水町長選挙は、午後5時までに無所属で現職の吉村光輝さん以外に立候補の届け出がなく、無投票で吉村さんの再選が決まりました。再選を決めた吉村光輝さん「人と人との繋がりでこの2年間本当に穴水町は助けられた。町の財産である人間関係をこれからも大事にして繋いでいく、そういった政策に結びつけるようなことを