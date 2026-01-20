3月の英国遠征は日本にとっても貴重なテストの場となるだろう(C)Getty Images6月に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）に向け、サッカー日本代表の新たな強化試合のスケジュールが発表された。現地時間3月28日に英グラスゴーのハムデンパークで、スコットランド代表と対戦する。⁠【動画】鎌田、町野、中村！2025年最終戦を彩った森保ジャパンのゴールラッシュを見るかねてより噂に上がっていたスコットランド代表戦が