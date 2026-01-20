メジャーリーグ1年目のレギュラーシーズンを「右肩インピンジメント症候群」の影響で低調パフォーマンスに終わるも、ポストシーズンはリリーバーとして大車輪の活躍。見事、ロサンゼルス・ドジャースのワールドシリーズ制覇に貢献した佐々木朗希投手（24）。【写真】こちらは生成AIではない、美人女優とのツーショットに照れる佐々木朗希そんな佐々木が、自身のインスタグラムで一般女性との電撃結婚を発表したのがシーズン前