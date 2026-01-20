札幌市教育委員会は20日、生徒に靴の裏を複数回擦りつける体罰をしたとして、札幌市立中の50代男性教諭を減給10分の1（3カ月）の懲戒処分にした。教諭が教頭らに自己申告し発覚した。市教委によると、昨夏の授業中、体育館内で外履きの靴を着用していた生徒に教諭が気づいた。指導の際、生徒の靴裏を左頬や背中などに複数回擦りつけた。教諭は「感情的になってしまった」と説明している。