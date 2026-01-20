阪神ＪＦで５着に敗れたアランカール（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は桜花賞トライアルのチューリップ賞・Ｇ２（３月１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）へ向かうことになった。キャロットクラブが１月２０日、発表した。同馬は新馬、野路菊Ｓを連勝した後、阪神ＪＦで１番人気に推されたが、５着に敗れ、その後は滋賀県・ノーザンファームしがらきへ放牧に出されていた。