ルネサンス期を代表する芸術家で発明家、解剖学者でもあったレオナルド・ダビンチの肖像画/Sunny Celeste/imageBROKER/Shutterstock（CNN）ルネサンス期を代表する芸術家で発明家、解剖学者でもあったレオナルド・ダビンチ。その天才の秘密に、遺伝子レベルで迫る研究が進められている。だがひとつ問題がある。ダビンチが1519年に死去して500年あまりを経た今、本人のDNAを見つけることはほぼ不可能とされている。ダビンチには子ど